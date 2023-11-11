رئيس الوزراء يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.