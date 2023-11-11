رئيس الوزراء يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
رئيس الوزراء يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظةالسبت، 11 نوفمبر 2023 10:10 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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