اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:10 ص
رئيس الوزراء يصل الفيوم لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
 






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