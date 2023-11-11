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رئيس الوزراء: التعدى على الأرض الزراعية يتزايد بفترة الانتخابات وسنتعامل بحسم

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:25 م
رئيس الوزراء: التعدى على الأرض الزراعية يتزايد بفترة الانتخابات وسنتعامل بحسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .
 
وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، أنه تم تفقد معرض المنتجات  بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .
 
وقال إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة ، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى . 
 
وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.
 
 
وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون ، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.
 
ووجه رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون ،  موضحا أن مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر. 
 
 






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