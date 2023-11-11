اليوم السابع
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رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالصحة: توحيد اختبارات الكشف عن المخدرات

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:18 م
رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالصحة: توحيد اختبارات الكشف عن المخدرات الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزي للمعامل بوزارة الصحة والسكان ، خلال مؤتمر "الصحة الواحدة" للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المؤتمر يشارك فيه جميع القطاعات، وشارك بالمؤتمر الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحة ان المؤتمر تطرق لتأثير العوامل الخارجية على صحة الإنسان، لأن صحة الإنسان ترتبط بصحة الحيوان والنبات والبيئة، حيث تؤثر البيئة على الإنسان، مضيفة، إنه سيتم الترصد  عن الأوبئة فى جميع المحافظات، بحيث إنه إذا ظهر أى مرض نأخذ عينات دورية ونعطى مؤشر عن المرض فى جميع المحافظات .
 
 
وأوضحت أن هناك مواصفة عامة أو اختبارات محددة سيتم تطبيقها على جميع المعامل للكشف عن المخدرات، والتي تعتمدها الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
 
 
وأكدت، إن المؤتمر استعرض مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية لانها يمكن أن يتم وضعها فى التربة فتكون موجودة فى النبات الذى نأكله أو يتناولها الحيوان، وتدخل فى طعام الإنسان، لذلك الوزارة متبنية موضوع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وفعلا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أطلق من عدة أشهر مبادرة تشمل جميع محافظات مصر لتطبيق برنامج مقاومة المضادات الحيوية.
 






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