رئيس اتحاد منتجي الدواجن يكشف عدم تراجع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر الذرة

كتب محمد شرقاوى

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أسباب عدم إحساس المواطن بتراجع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر الذرة، موضحا أن السبب يرجع لعامل الوقت لأن دورة الفراخ تأخذ 35 يومًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذرة بدأت تراجع بمعدل 500 جنيه للطن.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن جزء كبير من المنتجين رجعوا إلى السوق بعد ثبات الأسعار واستقرارها وتوافر المواد الخام.

وأشار إلى أن أسعار فول الصويا متغيرة بسبب النقد الأجنبي، معربا عن أمله في توفير النقد الأجنبي لأن الفول الصويا يتم شراؤه من الخارج .

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عودة المنتجين شيء إيجابي وينعكس على الأسعار، لافتا إلى أن مصر لم تستورد بيضة واحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.