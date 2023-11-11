رؤية القاهرة تتصدر مشهد الرياض.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: رؤية القاهرة تتصدر مشهد الرياض.

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تأكيد الثوابت المصرية فى رفض العقاب الجماعى من قتل وحصار وتهجير قسرى

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31 قرارا للدول العربية والإسلامية.. التوصيات تسير على خطى قمة القاهرة للسلام.. دعوة لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال المساعدات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر للاحتلال.. مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى وانتهاكها القانون وقرارات الشرعية الدولية.. إدانة المجازر الهمجية الوحشية لحكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة والقدس ورفض توصيف الحرب الانتقامية «دفاعا عن النفس».. إدانة المجازر الهمجية الوحشية لحكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة والقدس ورفض توصيف الحرب الانتقامية «دفاعا عن النفس».. مخاطبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من جانب إسرائيل

الصهيونية تغتال غزة.. مستشفيات القطاع تحت النار.. 39 رضيعا استشهدوا فى العناية المركزة بمجمع الشفاء لانقطاع الأكسجين.. 20 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل بسبب القصف وعدم توافر الوقود.. 55% من شركاء القطاع الصحى أوقفوا عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة فى البنية التحتية.. 198 شهيدا من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدنى وجرح أكثر من 130 آخرين





