اليوم السابع
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دعوات لإقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب الانقسام حول مسيرات تأييد فلسطين

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:13 م
دعوات لإقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب الانقسام حول مسيرات تأييد فلسطين رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيس الوزراء البريطانى ، ريشى سوناك يتعرض لضغوط متزايدة لإقالة وزيرة داخليته، سويلا برافرمان بسبب إثارة التوترات بشأن مسيرة تأييد فلسطين بعد اشتباك متظاهرين من اليمين المتطرف مع الشرطة في لندن اليوم السبت. 

وحافظ رئيس الوزراء حتى الآن على ثقته في وزيرة داخليته خلال أسبوع وصفت فيه نوم المشردين في الخيام بأنه "خيار نمط حياة" وهاجمت شرطة العاصمة ووصفتها بأنها "منحازة" في كيفية تعاملها مع المتظاهرين ذوي الميول اليسارية.
 
ولكن بعد وصف يوم الذكرى بأنه "مسيرة كراهية" والدعوة إلى حظره، تم إلقاء اللوم عليها لإثارة الجماعات اليمينية المتطرفة التي اشتبكت مع الشرطة عند النصب التذكاري ولجأت إلى العنف ضد  ضباط في سوهو.
 
أدانت إيفيت كوبر النشطاء اليمينيين المتطرفين، ووجهت انتقادات حادة إلى برافرمان، قائلة إنه يجب على الجميع "التفكير في تأثير كلماتهم وأفعالهم".
 
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل: "إنها مسئوليتنا جميعًا أن نجمع الناس معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وليس الانقسام والتأجيج".
 
وقال عمدة لندن صادق خان إن الاشتباكات بين الشرطة والبلطجية اليمينيين المتطرفين هي "نتيجة مباشرة لكلمات برافرمان".
 
وقال رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف إن منصب برافرمان كوزيرة للداخلية "لا يمكن الدفاع عنه" بعد اندلاع الاشتباكات.
 
 
وقال "لقد شجعت وزير الداخلية اليمين المتطرف. لقد أمضت أسبوعها في تأجيج نيران الانقسام. إنهم الآن يهاجمون الشرطة في يوم الهدنة." 
 
وأكد: "موقف وزيرة الداخلية لا يمكن الدفاع عنه. يجب عليها الاستقالة."






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