حملات مكثفة فى إمبابة لرفع إشغالات المقاهى والمطاعم على الطريق العام

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة شن حملات مكثفة بحي إمبابة؛ لرفع تعديات وإشغالات المقاهي والمطاعم والمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة والقضاء على مصادر الإزعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة في التوقيتات المحددة لها وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات.