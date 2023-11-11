حصاد الوزارات.. تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزةالسبت، 11 نوفمبر 2023 05:00 م
سيارات الاسعاف على معبر رفح
إعداد سيد الخلفاوى
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