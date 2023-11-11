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حصاد الوزارات.. تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزة سيارات الاسعاف على معبر رفح
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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