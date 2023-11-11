جيش الاحتلال يجدد مطالباته لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد مطالباته لسكان غزة بالانتقال إلى الجنوب.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.