تناول حفنة من اللب الأبيض يوميا يعزز نومك لاحتوائه على الماغنسيوم التربتوفان

كتبت أمل علام

كشف موقع ديلى اكسبرس، إن تناول وجبة خفيفة من بذور قرع العسل "اللب الأبيض" قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسهل ولفترة أطول، حيث إنه من المعروف أن هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة تعزز مزاجك وكذلك جودة نومك.



اللب الابيض والنوم

وقال الموقع، إنه توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن يحصل الشخص البالغ في المتوسط ​​على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وهذا مدعوم بالكثير من الأبحاث، حيث وجدت الدراسات أن الحصول على ساعات أقل من النوم يرتبط بمشاكل صحية خطيرة، وعلى الرغم من ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً.

في الواقع، يُعتقد أن حوالي واحد من كل 3 بالغين يواجهون صعوبات في النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم، في بعض الحالات يمكن أن يكون هذا نتيجة لمشاكل مؤقتة مثل التوتر أو القلق، بينما يمكن أن يعاني آخرون من الأرق مدى الحياة.

يوصى الخبراء بتناول بذور اليقطين مشيرين إلى أنها يمكن أن تعزز "نومًا مريحًا في الليل" ، وتخلصك من الأرق، حيث إن بذور اليقطين غنية بالماغنيسيوم والتريبتوفان، مؤكدين إن الماغنيسيوم، وهو معدن أساسي لا يعمل فقط كمرخي للعضلات، ولكنه يعزز أيضًا إفراز الميلاتونين، مما يساعد على تعزيز النوم، من المصادر الرائعة الأخرى للماغنيسيوم: بذور السمسم، وبذور عباد الشمس، وبذور الكتان، واللوز والزعتر المجفف، تشرح مؤسسة النوم العلاقة بين النوم والماغنيسيوم بشكل أكبر، مؤكدة ، إنه يتم تضمين الماغنيسيوم في مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية والمساعدات الطبيعية على النوم".

نصائح للنوم..

يفترض الباحثون أن الماغنيسيوم قد يريح الجهاز العصبي المركزي ويسبب تفاعلات كيميائية في الجسم تزيد من النعاس، تشير الدراسات إلى أن مكملات الماغنيسيوم قد تساعد في عكس التغيرات المرتبطة بالعمر في النوم والتي غالبًا ما تظهر عند كبار السن، قد يكون لمستويات الماغنيسيوم الصحية دور مهم في تطور دورات نوم الطفل والرضع، وفي المقابل، يمكن أن يرتبط انخفاض الماغنيسيوم بسوء نوعية النوم، بذور اليقطين غنية أيضًا بحمض أميني يسمى التربتوفان، المعروف بتعزيز نوعية النوم والمزاج.

وأكد الموقع، إنه قد استخدم الناس التربتوفان لعلاج الأرق المزمن لأن الجسم يحوله إلى السيروتونين، هرمون" السعادة "أو الاسترخاء "، والميلاتونين،" هرمون النوم"، وفقًا للأبحاث، فإن تناول جرام واحد أو أكثر من التربتوفان قبل النوم يمكن أن يحسن نوعية النوم."