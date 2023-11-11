تعرف على كمية البطاطس المصدرة إلى الخارج خلال العام الحالي

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي، بلغت حوالي مليون و 56 ألف طن، بإجمالي عينات 41020 عينة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم خلال شهر اكتوبر الماضي، فحص حوالي 271 عينة، بكمية اجمالية بلغت 8266 طن، لتصديرها الى عدد من الدول العربية والافريقية.

2- كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023-2024 بلغت 246 ألف طن، بإجمالي عينات 12404 عينة.

3- بلغ إجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023-2024 حوالى 32 طن، باجمالي عينات 18 عينة، من بينها 13 عينة تم فحصها خلال شهر اكتوبر بكمية بلغت حوالي 23 طن.

4- تم اعداد بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات 116 ثلاجة.

5- يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي.

6- تم تحميل 730 صورة فضائية خلال شهر أكتوبر بما يعادل 678 ألف كم مربع ليصبح الإجمالى 990 صورة فضائية بما يعادل 809 آلاف كم مربع وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

7- يتم إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية" لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل "4 حوشه, 287 كود" بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، وإجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي سيتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.

8- تم تأسيس 572 جهازا بمساحة 69 ألف فدان وتتضمن هذه المساحة 65 ألف فدان لشركة "الوطنية لاستصلاح واستزراع الاراضي".