تعرف على قصة التحاق البابا شنودة الثالث بنقابة الصحفيين

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء المقبل، بذكرى تجليس قداسته بطريرك الـ 52 فى تاريخ الكنيسة على كرسي البابوية فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى 1971 ليصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.

وعمل قداسته لسنوات محررا ثم رئيسا للتحرير فى مجلة "مدارس الأحد" وفى الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا فى علم الآثار القديمة، وكان خادما فىمدارس الأحد، كما كان خادما بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة، وطالبا بمدارس الأحد، ثم خادما بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرافى منتصف الأربعينيات ورسم راهبا باسم "أنطونيوس السريانى" فى 18 يوليو 1954.

وحصل البابا شنودة ، حصل على عضوية نقابة الصحفيين عام 1966م تقديرا من النقابة لدوره الوطني في العديد من المواقف الوطنية، وممارسته للعملالصحفي في بداية حياته العملية قبل الرهبنة.

ومنحت نقابة الصحفيين الأنبا شنودة عضوية النقابة عام 1966م، وكان رقم عضويته "156"، أى قبل تنصيبه بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية بـ 5 سنوات،باعتباره رئيساً لتحرير مجلتى "مدارس الأحد" و"الكرازة"، وكذلك مقالاته التى نشرت فى جريدة "وطنى" وقتها.

وجاءت عضوية البابا شنودة الثالث بنقابة الصحفيين في نفس العام، الذي دعي لندوة في النقابة بعنوان "إسرائيل في المسيحية" وتحولت المحاضرة إلى مؤتمرشعبى حاشد حضره أكثر من 12 ألف مواطن، ليظهر مواقفه وشجاعته بالنسبة للقضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل، وكأن المؤتمر تظاهرة فى حب الوطن.

وتعد العضوية التى سلمت للبابا الراحل "عضوية شرفية" باعتباره رجل ديني لا يمارس مهنة الصحافة بشكل مستمر، وأيضا لتثبت تقديرها لعمله الصحفىوكتاباته القيمة التي تخدم المجتمع المصرى.