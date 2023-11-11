تعرف على طريقة إرسال شكاوى بيئية لوزارة البيئة وكيفية متابعتها

كتبت منال العيسوى

رغم تقلص عدد المشكلات البيئية التي يستقبلها قطاع خدمة المواطنين التابع لوزارة البيئة بمقر الوزارة في 30 شارع مصر حلوان الزراعى ، أو بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية بحى الوزارات ، إلا أنه تماشيا مع تحويل كافة الخدمات لخدمات إلكترونية للمشاركة في سرعة مناقشة وبحث كافة الملفات المرتبطة بوزارة البيئة، ومن أجل الاستجابة السريعة للمواطنين ، حددت وزارة البيئة رقم لخط ساخن لاستقبال كافة الشكاوى وهو 16528

وحددت وزارة البيئة أيضا عبر موقعها الإلكترونى سبل متابعة الشكاوى التي يتم إرسالها إلى صفحة الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة ، كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى والتى تم إدخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.

وفى السياق ذاته اكدت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية انه تم ربط وزارة البيئة مع بوابة الشكاوى الحكومية ، ويتم متابعتها من قبل الوزارة ، فيمكنك أيضا إرسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg).

جدير بالذكر أنه أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.