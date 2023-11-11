تعرف على خطوات ملء وثيقة التعارف للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل مجلس الدولة ، اليوم السبت، خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة 2023, لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد وذلك بمقر مجلس الدولة الكائن في شارع عصام الدالي في الدقي، والذي بدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ووفقًا للجدول الخاص بالجامعات.

أهم الضوابط لملء هذه الوثيقة:

- تُملأ البيانات بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر في تدوين البيانات.

- يُراعي الدقة في تحرير بيانات الوثيقة، وعدم إغفال ذكر أحد من أفراد الأسرة، لما قد يرتبه ذلك من مسؤولية قانونية حتى وإن تم التعيين.

- في حالة تعدي أفراد الأسرة، العدد الموجود بالوثيقة يتم تصوير الصفحة وتكرارها.

- بالنسبة لعدد الأولاد وتواريخ الميلاد، يتم ذكر العدد وسنة الميلاد.

- عدم ترك بيانات فارغة بالوثيقة، وفي حالة عدم وجود بيانات يتم الشطب على الفراغات.

- مراعاة عمل مسودة خارجية في أثناء جمع البيانات تجنبًا للكشط بالوثيقة، وفي حالة وجود كشط بالوثيقة يتم تصحيحها والتوقيع بجانب التعديل.

- التأكد من تحميل وثيقة التعارف الخاصة بالمرشح وكافة المستندات المطلوبة على (CD) والتأكد من كافة البيانات الموجودة عليها.

- توقيع المرشح على كل صفحة بوثيقة التعارف التوقيع ثلاثي.

- التأكد من توقيع الإقرار الموجود في نهاية الوثيقة.