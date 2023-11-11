تعرف على تفاصيل مشروعات الرى لإدارة الموارد المائية

تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا كبيرة فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، لخدمة المنتفعين فى كافة المجالات فى ظل تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر .
وفى النقاط التالية نتعرف على التفاصيل:1- تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى 7200كيلومتر
2- يتم إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات الوزارة المختلفة مثل مشروع تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
3- تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع واجراءات للإدارة الرشيدة للمياه الجوفية
4- مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه
5- إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول لنظم الرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر والأراضي الرملية
6- مركز للتنبؤ بالفيضان للتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ، ومتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل.
7- 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.70 مليار والتى اسهمت فى حماية المواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات
8- تحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية
9- اعداد خرائط لمخاطر السيول “اطالس السيول" لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول
10- حماية 120 كيلومتر من الشواطئ المصرية بتكلفة 120 مليون دولار والتى نتج عنها اكتساب 1.80 مليون متر مربع من الاراضى وحماية استثمارات قيمتتها 2.50 مليار دولار.
11- يتم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بإستخدام مواد صديقة للبيئة
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