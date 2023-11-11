اليوم السابع
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تعرف على أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:00 ص
تعرف على أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء أيقونة العذراء مريم
كتب: محمد الأحمدى

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تخصص الكنيسة للعذراء مريم العديد من القداسات المختلفة والأعياد على مدار العام، كما أن لها صوم خاص يسمى بصوم العذراء مريم ويكون يوم 7 أغسطس، ويستمر لمدة 15 يوماً، حتى ينتهى 22 أغسطس ، حيث يعتبر الصيام فيه من الدرجة الثانية مثل صيام الرسل وعيد الميلاد.

 

ويعتبر القديس لوقا ثالث الإنجيليين، وكاتب سفر أعمال الرسل، ورفيق القديس بولس فى أسفاره وكرازته وأتعابه أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء.

 

وارتبط القديس لوقا بالقديس بولس رسول الأمم بصداقة قوية، ففى سفر الأعمال أقلع الإنجيلى لوقا مع الرسول بولس من تراوس عقب الرؤيا التى أُعلنت لبولس ورأى فيها رجلًا مكدونيًا يقول له: "اعبر إلى مكدونيا وأعنّا" إلى ساموتراكى ثم إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيلبى".

 

وكان القديس لوقا طبيبًا، حيث كان قبل إيمانه بالمسيح يمارس مهنة الطب، هكذا يذكره بولس إلى أهل كولوسى "لوقا الطبيب"، لذا لا تعجب إن رأيناه فى إنجيله يظهر يسوع كطبيب للبشرية ومخلّص العالم، وكان رسامًا.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايقونه العذراء مريم



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