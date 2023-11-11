تعرف على أصناف القمح المناسبة لمحافظات الوجه البحرى والجيزة

كتبت أسماء نصار

يعتبر القمح من أهم المحاصيل التى يعتمد عليها الشعب المصرى فى غذائه، لذلك تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح بالعمل على زيادة الانتاج سواء بالزيادة الرأسية أو الأفقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على الاصناف الموصى بها في محافظات الوجه البحرى ومحافظة الجيزة:

‏جيزة 171 : صنف متوسط التبكير لذلك لا ينصح بزراعته مبكرا قبل الموعد الموصى به ، ويجب عدم الإسراف في رية الزراعة حيث ان الصنف حساس لرية الزراعة .

مصر 1: متحمل لملوحة مياه الرى و ملوحة التربة، ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جرام للفدان في الزراعة العفير ويجب عدم تعطيش النباتات خلال النمو الخضري لحساسية لنقص المياه.

مصر 2: متحمل لملوحة مياه الري وملوحة التربة ، ينصح بزراعته بمعدل تقاوي حوالي 45 كيلو جرام للفدان في الزراعة العفير، ولا ينصح بزراعته في المواعيد المتأخرة.

مصر 3: صنف عالي المحصول مقاوم للأصداء ويجود في جميع مناطق زراعة القمح.

جميزة 12: ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جرام للفدان حتى لا يتعرض للرقاد مع عدم الإسراف في إضافة النيتروجين وتصل نسبة البروتين في الحبوب إلى حوالي 13%.

سخا 94: غزير التفريع ولا ينصح بزيادة معدل التقاوى عن 50 كيلو جرام من الفدان.

سخا 9: صنف عالى المحصول مقاوم للأصداء ويجود في جميع مناطق الجمهورية كما أنه يتميز بتحمل ملوحة التربة و مياه الري بالإضافة إلى أنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

سدس 14: يتحمل ارتفاع درجة حرارة الجو ولكن لا ينصح بزراعة في المواعيد المتأخرة.