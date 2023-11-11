تعرف إزاى أنك مصاب باضطراب القلق العام قبل ما تزور الدكتور

كتبت مروة محمود الياس

هل أنت قلق على الدوام بسبب وبدون؟!.. هل يشعر من حولك بقلقك الدائم غير المبرر؟!.. هل تعانى وبشدة مع نفسك لأنك لا تستطيع ايقاف الأفكار القلقة التى تأتى على ذهنك ولا تستطيع التخلص منها ولا الإجابة عليها؟!.. هذه التساؤلات إذا كانت اجابتها بنعم فعليك أن تتعرف على أعراض اضطراب القلق العام هذا الاضطراب المزعج الذى يمكنك التعرف عليه بسهولة.

وفقا لتقرير نشر فى موقع national institute of mental health فإن اضطراب القلق العام هو اضطراب من القلق المبالغ فيه الذى لا يمكن إيقافه، وتزيد فرص الإصابة به بعد عمر الثلاثين بشكل عام، ويكون القلق فيه لا يمكن السيطرة عليه وليس قلقا عابرا تجاه موقف أو فعل وينتهى، بل هو قلق لا يمكن إيقافه لأيام وشهور بل ولسنوات طويلة.

وفقا للتقرير فإن الإنسان طبيب نفسه يمكنه اكتشاف ومتابعة قلقه، واضطراب القلق العام يسهل على المريض به اكتشاف الإصابة به وتحديد الأعراض لطلب المساعدة الطبية المتخصصة وفقا لما حدده وسجله، فهذا الاضطراب يعانى فيه الشخص من اضطرابات كبيرة فى القدرة على النوم فلا يستطيع النوم بأريحية أبدا، بل ويعانى من النوم لساعات طويلة جدا أو عدم القدرة على النوم على النقيض.

ويعانى أيضا الشخص من حالة قلق دائم لا يمكن إيقافه أو السيطرة عليه، بشأن أمور عادية جدا يمكن المرور عليها ولكن مع المضطرب لا يمكنه تجاهله، فضلا عن شعوره بالتعب والألم والاوجاع فى الجسم على الدوام والقلق بشأن هذا التعب بشدة.

قد يعانى أيضا مريض اضطراب القلق العام من رجفة فى جسمه فضلا عن مشاكل فى القدرة على بلع الطعام، كما أن الذاكرة تتأثر سلبا فيصبح غير قادر على التركيز أو الإنتباه أو التذكر، إضافة إلى الشعور بآلام فى الجسم والرأس دائما.

وفى السياق ذاته ينصح تقرير نشر فى موقع jony hopkinsmedicine بضرورة علاج هذا الاضطراب لدي مختص لأنه يرتبط ارتباطا وثيق مع الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى كثيرة، وهذه الأعراض سالفة الذكر تتطلب من الشخص اللجوء المختص لإدارة هذا الاضطراب الغير جيد والذى قد يستمر لسنوات إذا لم يتم السيطرة عليه.