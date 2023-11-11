تحقيقات × 24 ساعة.. تجديد حبس تاجر الاستروكس والبودرة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس تاجر تاجر الاستروكس.

استروكس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات،بعدما ضبط بحوزته كمية من مخدر البودر ومخدر الأستروكس.

تاجر السموم

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار في العملة

فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

قتل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خفير خصوصى رميا بالرصاص بسبب الصراع على حراسة ورشة.