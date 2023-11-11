تأجيل محاكمة شاب قتل آخر لدفاعه عن ابنة عمه بكفر الشيخ

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة آخر بسبب دفاع المجني عليه على ابنة عمه، إلى يوم الاثنين المقبل.

وشهدت جلسة اليوم، مناقشة المتهم حيث وجهت له المحكمة سؤالًا عن طبيعة عمله، ليجيب ميكانيكي، وكذلك عن هل أجرى جريمة القتل لينفي المتهم ارتكابه للواقعة، ثم بدء بعد ذلك المدعي بالحق المدني، الذي طالب بالانضمام للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وتأييد الحكم السابق بإعدام المتهم.

وتبين من أوراق القضية رقم 2410 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 683 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ، قام في يوم 9 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بأن المتهم"أحمد.ع.أ.ح، 28 عامًا، ويقيم بمدينة سيدي غازي جرى ضبطه في أحد الكمائن الأمنية بالغردقة، وجرى اتخاذ إجراءات ترحيله إلى مديرية أمن كفر الشيخ بعد أن كان قد حكم عليه غيابيًا بمعاقبته بالإعدام قام بقتل المجني عليه خالد عبدالوهاب السيد أحمد إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.