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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لـ 14 ديسمبر

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:09 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لـ 14 ديسمبر المستشار حماده الصاوى رئيس المحكمة
كتب ــ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
 
 






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المستشار حماده الصاوى




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