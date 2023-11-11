اليوم السابع
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برلمانى مغربى : مصر لديها وعى كبير بالقضية الفلسطينة ودورها محورى

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:07 ص
برلمانى مغربى : مصر لديها وعى كبير بالقضية الفلسطينة ودورها محورى الدكتور عيدودى عبد النبى
إيمان حنا

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أكد البرلماني المغربى الدكتور عيدودى عبد النبى، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف ومحورى، و ينم عن وعي عربي كبير من خلال رفضها توطين سكان القطاع بسيناء و من خلال رفضها تدبير السلطة بغزة الى حين نقلها الى ابو مازن.

وأشار عبد النبى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القمة العربية الإسلامية التي تعقد اليوم بالرياض نرجو أن تعلن موقفا قويا إزاء القوة الغاشمة التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة في مواجهة معتلة وغير متوازنة القوى.

ويضيف عبد النبى، في تصريحاته، أن انعقاد هذه القمة العربية الاسلامية يأتي في ظل وضع صعب و شائك دوليا و اقليميا نظرا لمًا يعيشه العالم من اضطرابات و نزاعات فاقت 111 نزاعا في العام برمته، 80% منها تتمركز في أفريقيا وآسيا و الشرق الأوسط .

ومن المتوقع أن تتمخض القمة عن بيان مشترك يندد بهذا الافراط في استعمال القوة على المدنيين الأبرياء، و سيدفع إلى المطالبة بتخفيف التوتر و خفض استعمال القوة مبدأيا من أجل تسهيل مرور المساعدات الغذائية والطبية، و تسليم السلطة بغزة للممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين بقيادة عباس أبو مازن .

يذكر أن  وزارة الخارجية السعودية أعلنت ، فى بيان لها فجر اليوم السبت، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية"- وفق "واس".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها .
 

 

 







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