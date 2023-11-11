بتحب الأكل سبايسى.. فوائد صحية مذهلة للطعام الحار لكن بشروط

كتبت مروة محمود الياس

الطعام الحار أحد أهم مفضلات الطعام عند كثير من الاشخاص، حيث لا يمكنهم تناول الطعام إلا إذا أضافوا مكون حار يعطى نكهة "سبايسي" للطعام، كالشطة أو الفلفل الأسود وغيرها.

هذا الطعام الحار وفقا لتقرير نشر فى موقع Sunway medical له الكثير من الفوائد الصحية شرط أن يتناوله الشخص بطريقة سليمة، فعلى الرغم من الفوائد الصحية للطعام الحار إلا أن تناوله يجب أن يكون بتقنين شديد حتى لا يصاب متناوله بمشاكل صحية كثيرة، علي سبيل المثال قد يعانى من التهابات شديدة بالشفاه والفم، وقد يعانى من مشكلات كبيرة فى المعدة نتيجة الإفراط فى تناول الحار، فمرضى القرح المعوية على سبيل المثال يعانون بشدة مع اى مكون حار.

وتابع التقرير ناصحا بضرورة تقنين تناول الطعام الحار لأنه قد يتسبب فى زيادة إفرازات الأنف وسيلانها بشكل واضح فضلا عن أنه يزيد من حرقة المعدة والتهابها بشكل كبير، كما أنه يغير من طبيعة الاخراج فيصاب الإنسان بحالة من الإسهال محتملة ومزعجة.

ومن أبرز فوائد الطعام الحار الصحية، أنه يساعد على تخفيف بعض التهابات والام الجسم خاصة إذا كان يستهلكه الشخص بطريقة صحية وبكميات قليلة، فيساعد على تخفيف اوجاع المفاصل، كما وجد تأثيره الجيد على مرضى الصدفية المناعية، إضافة لما يحويه من مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تقليل الالتهاب وتحسن من حالة الجسم وقوته ونضارته بشكل عام.

كما أن الطعام الحار يعزز من التحكم فى زيادة الوزن لأنه يشعر بالشبع وبالتالى يقلل من الوزن، كما أنه يساعد فى حرق السعرات، كما أنه يعزز من التخلص من الحساسية بشكل كبير، واضاف التقرير أن الطعام الحار يزيد من سريان الدورة الدموية للجسم بشكل جيد، كما أنه يعزز من علملية الأيض وحرق الدهون التى تساعد على تمثيل أمثل للغذاء والاستفادة القصوى من عناصره.

لذا ينصح التقرير بتناول الحار لكن بتقنين شديد والبعد عن الإفراط فى تناوله أو الاسراف فيه.