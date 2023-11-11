اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليونيسف: حياة مليون طفل بغزة على وشك الانتهاء لانهيار الخدمات الصحية

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:17 ص
اليونيسف: حياة مليون طفل بغزة على وشك الانتهاء لانهيار الخدمات الصحية أطفال في غزة - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حياة مليون طفل في غزة باتت على وشك الانتهاء مع انهيار خدمات صحة الأطفال في جميع أنحاء القطاع تقريبا.

وذكرت "اليونيسف" - في بيان نشرته على موقعها وأوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن الانهيار شبه الكامل والهجمات على الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، لاسيما المناطق الشمالية، تهدد حياة كل طفل في القطاع.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة - في تقرير لها - أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفى "الرنتيسي" ومستشفى "النصر" للأطفال، ولم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة.

وأوضحت التقارير أنه تم الإبلاغ عن هجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى "الرنتيسي"، حيث ورد أن هناك أطفالا يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة، بحسب اليونيسف.

 







اليونيسف

غزة

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الحرب على غزة

اسرائيل



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