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الهلال الأحمر: وصول مساعدات طبية وغذائية لمطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 07:15 م
الهلال الأحمر: وصول مساعدات طبية وغذائية لمطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة المساعدات الإنسانية - ارشيفية
كتب محمد شرقاوى

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كشف خالد أبو زيد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنه تم استقبال عدد من الطائرات قادمة من إيطاليا والإمارات وماليزيا، تحمل مساعدات متنوعة موجهة للشعب الفلسطيني.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطائرات تشمل مساعدات طبية وغذائية، مضيفا أن هناك 80 ألف ساعة عمل متواصل للشباب المتطوعين في شمال سيناء منذ 7 أكتوبر.
 
وقال إن الشباب المتطوع تابع لمنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومهمته تفريغ الطائرات ووضعها في مخازن قبل أن يتم تحميلها في شاحنات وتتجه لمعبر لرفح.
 
وأكد خالد أبو زيد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن المساعدات الطبية يتم تخزينها في مخازن وزارة الصحة لأنها تحتاج معايير حفظ معينة.
 
وأردف أن هناك جسر جوي حاليا تقوم به المملكة العربية السعودية لإرسال مزيد من طائرات المساعدات، لافتا إلى أن ميناء العريش البحري يستقبل شاحنات مساعدات.






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مساعدات طبية

غذائية

مطار العريش

غزة




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