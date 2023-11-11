النقل: تركيب أبواب على الأرصفة بالخط الرابع للمترو لتحقيق أعلى مستويات الأمان

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن تنفيذ الخط الرابع للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الذكى الأخضر صديق البيئة الذي ينفذ طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان.

ويبلغ طول الخط الرابع للمترو 42 كم و 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة منطقة النقل المجمع بطول 23 كم و 22 محطة (21 محطة نفقية + 1 محطة سطحية) ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 1.5 مليون راكب يوميا ، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر .

وأضاف وزير النقل، أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية " المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات ". بالإضافة إلى أنه يجرى إعداد التصميمات التفصيلية لجميع الأنظمة الكهروميكانيكة والسكة والورشة بواسطة الإتحاد المصري/الياباني " متسوبيشى كوربوريشن اليابانية /أوراسكوم" وكذلك التصميمات الخاصة بتصنيع وتوريد (23) قطار للمرحلة بواسطة شركة " متسوبيشى كوربوريشن " اليابانية والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان .

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذها تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح وإنه مع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيتحقق الربط مع القاهرة الجديدة وتبادل الخدمة مع الخط السادس للمترو الجارى دراسته في محطة مجرى العيون.