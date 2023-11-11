الملك عبد الله الثانى: لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية

رامى محيى الدين

قال الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، إننا نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وهم يتعرصون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال العالم كله هذا الظلم امتداد لأكثر من 7 عقود سادت فيها عقلية القلعة والاعتداء على المقدسات والحقوق وأغلبية ضحاياها من المدنيين الأبرياء ذات العقلية التي تحاول تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة .

وأضاف: عقلية تستهدف دور العبادة والمستشفيات وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء وأتساءل هل كان على العالم أن ينتظر هذه الكارثة المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذى يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة منذ عقود.

وتابع: إن الظلم الواقع على اشقائنا الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولى في إنصافهم وضمان حقوقهم والكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وأمنة ولا يمكن منع الدواء والغذاء والكهرباء عن أهالى غزة، هذا السلوك هو جريمة حرب وسيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات بكل الوسائل الممكنة .