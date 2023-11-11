المجلس القومي لذوي الإعاقة يترجم الإرشادات في الانتخابات الرئاسية بلغة الإشارة

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم الإعداد لإنتاج بوسترات التوعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمصورة بلغة الإشارة بالخطوات والإجراءات الواجب العمل بها عند التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك إيمانا من المجلس بأنه لا أحد يتخلف عن الركب وأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلين في المجتمع ولهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ومنها حق المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل 2023 واحدة من هذه الاستحاقات.

من جانبها، ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقه، التعاون المثمر والمستمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، ويؤكد ذلك الاجتماعات التي تتم بشكل دوري أسبوعيا بين الطرفين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 ومناقشة آلية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال الاقتراع بطريقة برايل، والإرشادات التعريفية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال ترجمة هذه الإرشادات بلغة الإشارة استعدادا لطباعتها ووضعها في محيط اللجان الانتخابية والإعلان عنها بكافة الطرق والاشكال لوصولها إلى الاشخاص من الصم وضعاف السمع.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن هناك خطة يعمل عليها المجلس حاليا للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات من خلال حملة المجلس " صوتك حقك " لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وهي المبادرة التي تنفذ بالتعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال ورش العمل التدريبية التي تستهدف الرائدات الاجتماعيات وتوعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت قرار تنفيذي بتشكيل لجنة لمراجعة واختيار ملصقات خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة لإتاحة وتيسير عملية الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالانتخابات الرئاسية 2024 وجاء تشكيلها كالتالي: سليمان عامر، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، رئيسا، وعضوية كل من: المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والمهندس تامر انيس، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو من اصحاب الإعاقات السمعية، وفيروز الجوهري، مترجمة لغة الإشارة بالمجلس، وآية محمد كامل، ومحمد محمود، من ذوي الإعاقة السمعية بالمجلس، وسامي أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس، وتضمن القرار الاستعانة بكل من: صفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم، ومحمد محفوظ من إدارة الشئون القانونية بالمجلس.