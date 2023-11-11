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"المبنى ده موقفه إيه".. رئيس الوزراء يسأل محافظ الفيوم عن أحد المبانى

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:08 م
"المبنى ده موقفه إيه".. رئيس الوزراء يسأل محافظ الفيوم عن أحد المبانى مبني
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اليوم السبت محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
وخلال تفقده معدات الاصطفاف بالمحافظة، استوقفه مبنى على جانب من بحيرة قارون فوجه حديثه للمحافظ، قائلا: "المبنى ده موقفه إيه .. شوفوا صاحبه وموقفه إيه".  
 
وافتتح رئيس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم، وتابع تجربة تلقى البلاغ والتعامل معه، كما تفقد مجمع السلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع، موجها بالتأكد من توافر كميات السلع المعروضة بشكل مستمر. 
 
 






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