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القمر يقترن بالسماك الأعزل اليوم فى مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:00 ص
القمر يقترن بالسماك الأعزل اليوم فى مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة القمر - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يُرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 هلال القمر المتناقص مقترناً بالنجم السماك الأعزل، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الشرقي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

بالإضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضىء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وذلك قبل بضعة أيام من وصوله مرحلة الاقتران لشهر جمادى الأولى.







القمر

نجم السماك الأعزل

السماك الأعزل

القمر والنجوم

اليوم السابع بلس



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