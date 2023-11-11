القبض على لصوص "التوك توك" فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة.