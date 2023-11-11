اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل مزارع فى أسيوط بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:03 م
القبض على المتهم بقتل مزارع فى أسيوط بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله مزارعا "توفى إثر إصابته بطلق نارى" ، وشقيقه "مصاب بطلق نارى" ، مقيمان بدائرة المركز.
 
بالانتقال وسؤال المصاب اتهم (مزارعا) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه، لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية – 4 خزن – عدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 






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