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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:13 ص
"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل اسرائيل
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.

فيما قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم السبت، إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرة إلى أن الوضع "كارثي".

وأضافت المنظمة عبر منصة "إكس": "مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، والوضع بداخله كارثي. ندعو بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى"، وتابعت: "لا يزال هناك مرضى في المستشفى بعضهم في حالة حرجة. نشعر بقلق بالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي. فقدنا الاتصال بموظفينا في المستشفى".

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قالت، إن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.







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