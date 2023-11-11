القاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية يؤكد دعم ما تتخذه مصر من خطوات

كتب محمد عبد العظيم

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأضاف المصادر: "البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.. ويطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.. ويطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال".

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية: "البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يرفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".