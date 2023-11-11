القاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية يؤكد دعم جهود مصر لإدخال المساعدات لغزة

كتب محمد عبد العظيم

ذكرت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة إسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.