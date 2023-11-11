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القاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية يؤكد دعم جهود مصر لإدخال المساعدات لغزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:53 م
القاهرة الإخبارية: البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية يؤكد دعم جهود مصر لإدخال المساعدات لغزة القمة العربية الإسلامية
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة إسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.







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