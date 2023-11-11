الصحة الفلسطينية: ما يفعله الاحتلال فى مستشفيات غزة إبادة جماعية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزير الصحة الفلسطينية، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في مستشفيات غزة جريمة حرب وإبادة جماعية.

وأضافت مي الكيلة في مؤتمر صحفي: إسرائيل تقصف المستشفيات في غزة وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.

وأكدت أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما عن الخدمة في غزة إما بسبب قصف مباشر أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

ودعت إلى وقف إطلاق النار وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية للمستشفيات وتسهيل خروج المرضى عبر معبر رفح.

وحاصرت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

ونقلا عن مصادر طبية، ارتقى رضيع، بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء، الذي يتعرض محيطه لقصف متواصل.