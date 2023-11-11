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الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة لنقص الأوكسجين

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:08 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة لنقص الأوكسجين مستشفى الشفاء فى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة داخل قطاع غزة لعدم وجود أوكسجين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.

 

 







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