اليوم السابع
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السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا : يجب محاسبة روسيا على أفعالها خلال الحرب

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:44 م
السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا : يجب محاسبة روسيا على أفعالها خلال الحرب الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، تعليقا على إطلاق الصاروخ الروسى اليوم /السبت/، باتجاه كييف، إنه يجب محاسبة روسيا على أفعالها.

وأضافت برينك - فى بيان على منصة X (تويتر سابقًا) - "لقد استيقظنا اليوم على الصواريخ الروسية المرسلة لتدمير البنية التحتية المدنية فى كييف. وهذه الضربات على المدن والموانئ الأوكرانية، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار التى زودتها بها إيران، تصيب وتقتل المدنيين يومياً. وكما قالت مجموعة السبع: يجب على روسيا أن تتحمل العواقب القانونية لهذه الأفعال، من ضمنها التعويضات".


كما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم - فى وقت سابق - أنه تم إعلان حالة تأهب جوى فى كييف صباح اليوم ومع ذلك، سمع السكان المحليون عدة انفجارات قبل وقت قصير من انطلاق حالة التأهب


وقال عمدة كييف فيتالى كليتشكو إن قوات الدفاع الجوى اشتبكت مع هدف "باليستي". وقالت الإدارة العسكرية للمدينة، نقلاً عن تقارير أولية، إن الروس أطلقوا صاروخ إسكندر.


وقال قائد القوات الجوية، ميكولا أولشوك، إن نظام باتريوت هو الذى قام بحماية العاصمة الأوكرانية بشكل فعال من صاروخ معاد هذا الصباح.







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