الرئيس الصومالى: ما يحدث فى غزة من دمار يناقض كل الأخلاق الإنسانية

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أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، أن ما يحدث فى قطاع غزة من دمار؛ يناقض كل القيم والأخلاق الإنسانية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ولا يمكن للعالم ان يصمت على ما يحدث .

وقال الرئيس الصومالى - خلال كلمته فى أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية - إن ما يحدث يتطلب وقفة متعاضدة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإطلاق سراح "جميع الرهائن".

وأكد أن وضع حل عادل للقضية الفلسطينية مبنيا على إقامة دولة فلسطينية وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ هو الضمان الوحيد لتحول المنطقة إلى عهد جديد يتميز بالامن والاستقرار .