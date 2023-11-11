الرئيس الصربى: لا أتوقع ضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبى قريبًا

وكالات

صرح الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش بأن دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي قريبا.

وأشار فوتشيتش عشية لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الجمعة، إلى أنه "لا يريد أن يكذب على المواطنين" بهذا الشأن ولا يريد أن يعد بأي شيء غير قابل للتحقيق، بغض النظر عن الحملة الانتخابية في صربيا.

وقال: "لن تُضم أي دولة في غرب البلقان، أو أوكرانيا أو مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، ولا في العام المقبل، ولا بعد عام من ذلك".

وأشار إلى أن هناك خطة للتنمية، قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للفترة ما قبل انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن التقاء الرئيس الصربي بنظيره الفرنسي في باريس مساء الجمعة، يعقد على هامش منتدى باريس للسلام المكرس لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتأتي تصريحات فوتشيتش على خلفية إعلان المفوضية الأوروبية عن توصياتها بإطلاق المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وطرحت بروكسل على البلدين بعض الشروط لإطلاق المفاوضات.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا رسميا بشأن إطلاق المفاوضات حول عضوية أوكرانيا ومولدوفا خلال قمته في بروكسل في 14 و15 ديسمبر المقبل.