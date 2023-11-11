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الرئيس السيسي بالقمة العربية: التهجير القسرى للشعب الفلسطيني غير مقبول

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:59 م
الرئيس السيسي بالقمة العربية: التهجير القسرى للشعب الفلسطيني غير مقبول الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية بالرياض: "مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة  ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور".







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