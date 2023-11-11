اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:39 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض القمة العربية الإسلامية
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.






الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

القمة العربية

القضية الفلسطينية



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