الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياضالسبت، 11 نوفمبر 2023 09:39 م
القمة العربية الإسلامية
كتب محمد الجالى
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