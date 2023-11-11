الرئيس السيسى يطالب بإجراء تحقيق دولى فى انتهاكات القانون الدولى بغزة

كتب محمد الجالى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة.

وكان الرئيس السيسى، قال فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.