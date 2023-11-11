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الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة

السبت، 11 نوفمبر 2023 07:25 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة الرئيس السيسى
كتب ـ محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة وباقى الأراضى الفلسطينية، وسبل التحرك العربى والإسلامى إزائه.
 
وتأتى مشاركة الرئيس فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.






الرئيس السيسى

السعودية

القمة العربية الإسلامية المشتركة




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