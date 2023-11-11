اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد لـ"الأسد" حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة لتحقيق مصالح الشعب السورى

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:08 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"الأسد" حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة لتحقيق مصالح الشعب السورى الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السورى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
 
كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.






القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

القمه العربيه الإسلاميه الاستثنائيه

القمة العربية الطارئة 2023

الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية

الدول المشاركة في القمة العربية 2023

الدول العربية المشاركة بالقمة العربية الإسلامية

موعد القمة العربية الطارئة

القمة العربية الطارئة في الرياض

القمة العربية الطارئة اليوم

القمة العربية 2023

متى القمة العربية الطارئة

القمة العربية ١١ ١١

القمة الاسلامية

القمة العربية الإسلامية الطارئة

القمه العربيه الإسلاميه المشتركه

القمة العربية الإسلامية غير العادية

فلسطين

غزة

إسرائيل

حرب غزة

طوفان الأقصى

العداون الإسرائيلي على غزة

قصف غزة

وقف إطلاق النار في غزة

المساعدات الإنسانية لغزة

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة