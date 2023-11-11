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الرئيس السيسى ونظيره الإيرانى يؤكدان أهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

السبت، 11 نوفمبر 2023 06:01 م
الرئيس السيسى ونظيره الإيرانى يؤكدان أهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإيراني
كتب محمد الجالى

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على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
 
وذكر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، 
 
كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.






القمة العربية

الرئيس السيسي

الرئيس الإيراني

ايران



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