اليوم السابع
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حرص مصر على تحقيق مصالح الشعب السورى..

الرئيس السيسى وبشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض..إنفوجراف

السبت، 11 نوفمبر 2023 06:43 م
الرئيس السيسى وبشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض..إنفوجراف الرئيس السيسى وبشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات

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التقى الرئيس السيسى، اليوم، فى الرياض مع الرئيس السورى بشار الأسد، وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

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ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالى غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى سوريا.

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أكد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السورى الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

 







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