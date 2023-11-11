الرئيس السورى يصل الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية.. فيديو

وكالات

وصل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة التي ستبحث الأوضاع في في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لوصول الأسد إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فواز بن طنف العتيبي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.