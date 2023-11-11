اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:07 ص
الرئيس الإيراني يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على شعب فلسطين  في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يشارك الرئيس السيسي، وعددا من قادة الدول في القمة، وقد وصل "أبو مازن"، مساء الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

كما وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأراضي الأردنية، للمشاركة في أعمال القمة.







الرئيس الإيراني

السعودية

القمة العربية الإسلامية

غزة

إبراهيم رئيسي

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

القمه العربيه الإسلاميه الاستثنائيه

القمة العربية الطارئة 2023

الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية

الدول المشاركة في القمة العربية 2023

الدول العربية المشاركة بالقمة العربية الإسلامية

موعد القمة العربية الطارئة

القمة العربية الطارئة في الرياض

القمة العربية الطارئة اليوم

القمة العربية 2023

متى القمة العربية الطارئة

القمة العربية ١١ ١١

القمة الاسلامية

القمة العربية الإسلامية الطارئة

القمه العربيه الإسلاميه المشتركه

القمة العربية الإسلامية غير العادية

فلسطين

غزة

إسرائيل

حرب غزة

طوفان الأقصى

العداون الإسرائيلي على غزة

قصف غزة

وقف إطلاق النار في غزة

المساعدات الإنسانية لغزة

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة