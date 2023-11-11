اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 08:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيسان السيسى وأردوغان يتوافقان على الوقف الفورى للعدوان على غزة.. إنفوجراف

السبت، 11 نوفمبر 2023 07:38 م
الرئيسان السيسى وأردوغان يتوافقان على الوقف الفورى للعدوان على غزة.. إنفوجراف الرئيسان السيسى وأردوغان يتوافقان بشأن الوقف الفورى للعمليات العسكرية فى غزة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين فى مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس فى سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

 

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اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية
 
وتوافق الرئيسان بشأن ضرورة الوقف الفورى للقصف المستمر والعمليات العسكرية فى قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح وذلك للحيلولة دون المزيد من التردى للأوضاع الإنسانية لأهالى القطاع
 
استمرار الدور المصرى الجوهرى فى إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالى غزة وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية






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